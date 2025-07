Non solo auto vandalizzate per pochi spicci: a Selargius l’ondata di microcriminalità tocca livelli sempre più allarmanti. L’ultimo episodio racconta di un ladro che sarebbe riuscito a introdursi dalla terrazza confinante all’interno di un’abitazione: “È entrato qualche secondo, ha rovinato tre infissi: danni stimati tra i 3 e i 4mila euro”, la denuncia che circola con rabbia tra i cittadini. Un gesto fulmineo, ma devastante. Come devastanti sono le continue incursioni contro le auto in sosta, soprattutto in viale Vienna, dove si contano decine di colpi: finestrini spaccati per portare via pochi spicci o oggetti di scarso valore. “Due volte in un mese senza che abbiano preso nulla. Ma i danni sono stati di 350 euro”, racconta un residente. Le lamentele aumentano, ma la risposta pare sempre la stessa: “Non lasciate nulla in macchina”. Una frase che non basta più a rassicurare chi si ritrova ogni giorno a fare i conti con vetri rotti, portiere forzate e un senso crescente di insicurezza. È un’eco continuo, dove non si contano più i casi: “Selargius è diventata terra di nessuno”, dicono in tanti.