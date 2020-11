Selargius, la rabbia di Silvia: “La mia macchina distrutta, l’automobilista è scappato: aiutatemi” 

Uno dei finestrini posteriori, la fiancata sinistra e lo specchietto sinistri distrutti. Sono ingenti i danni della Peugeot 207 di Silvia Sarigu, commessa 38enne residente a Selargius. La sua auto era parcheggiata in via Segni: “Ieri sera qualcuno, in auto, l’ha colpita e, poi, è scappato senza nemmeno lasciare un bigliettino con il suo numero. Sono disperata, l’assicurazione mi ha detto che, se non so nemmeno la targa dell’altra auto, non è possibile fare denuncia contro ignoti per danni. Un carrozziere mi ha fatto un prezzo, tra l’altro di favore, per ripararla: mille euro”. Una cifra elevata che la commessa: “Prendo proprio mille euro al mese di stipendio e sto pagando il mutuo della casa. Come farò a pagare? Sono molto arrabbiata”.

La donna, attraverso Casteddu Online, lancia un appello: “Qualcuno ha visto qualcosa o sa fornirmi informazioni utili? Sull’asfalto, vicino alla mia auto, ho trovato un pezzo di carrozzeria di colore bordeaux. Mi rivolgo anche all automobilista scappato: mettiti una mano sulla coscienza e contattami, si può risolvere tutto con le assicurazioni. La mia email è silvia.sarigu@yahoo.it “.