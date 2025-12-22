Selargius, la dottoressa va in pensione e in città scatta la protesta: “I pazienti vengono lasciati allo sbaraglio”. Chiuderà l’ambulatorio il 31 dicembre, lo ha disposto la Asl, e circa mille residenti rimarranno senza medico di base: “Non ci sono altri dottori in città, come faremo?”. Grandi disagi in vista, come accade in questi casi i pazienti orfani del medico di base dovranno rivolgersi ad altri specialisti anche solo per ottenere una ricetta, questo in attesa che un nuovo medico prenda il posto della dottoressa Palladino. Soprattutto per gli anziani e i più fragili, i problemi risultano essere maggiori: impossibilitati a spostarsi in altri comuni, temono di rimanere sprovvisti del servizio sanitario. Non solo: un legame molto forte ha unito la dottoressa ai suoi pazienti, “professionale e molto attenta alle esigenze di tutti”, esprimono molti cittadini, e nonostante la comunicazione della Asl si spera che il suo incarico possa essere prolungato oppure che il medico sostituto possa entrare subito in servizio.

La Asl ha assicurato alle istituzioni locali che un altro professionista del settore prenderà il posto della Palladino, come già accaduto in passato quando un altro medico è andato in pensione.