Selargius, gravissimo incidente all’incrocio tra via Rossini e via Custoza: 56enne in codice rosso

Pauroso incidente a Selargius, all’incrocio tra via Rossini e via Custoza. Un automobilista di 63 anni di Cagliari, Giuseppe Augusti, al volante di una Volkswagen Passat, si è scontrato con la moto guidata da un cinquantaseienne cagliaritano, Claudio Melis. Fatale, stando a una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia Locale di Selargius, agli ordini del comandante Marco Cantori, una mancata precedenza. Ancora da stabilire chi, tra automobilista e centauro, non abbia rispettato lo stop. Ad avere la peggio è stato proprio il motociclista: l’impatto è stato violentissimo ed è finito sull’asfalto. Soccorso dal 118, è stato trasportato a sirene spiegate con l’ambulanza, privo di conoscenza, al Policlinico di Monserrato, in codice rosso. Illeso, fortunatamente, il guidatore dell’auto.

I rilievi degli agenti vanno avanti, come da prassi bisogna ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità.