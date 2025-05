Selargius, “incappucciato e con una maschera” notato in via Palmas, la segnalazione di un cittadino: “Guarda dentro le macchine durante la notte”. Dopo i numerosi furti denunciati negli ultimi giorni in tutto l’hinterland cagliaritano, residenti in allerta e pronti a mettere in guardia sui possibili responsabili. Vetri spaccati anche solo per rubare due monetine, oppure sono gli sportelli che spariscono se non il veicolo in sosta direttamente, lasciato da chi non dispone di un posto auto dove poter riporre il proprio mezzo durante le ore notturne: non si contano più gli episodi messi in atto da una o più persone, i quali creano non pochi danni e disagi. E tra i numerosi post social apparsi nei gruppi o nei profili privati, inerenti all’argomento, spunta questa segnalazione. Massima attenzione, insomma, i ladri potrebbero colpire ancora.