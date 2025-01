Selargius, impressionante incendio in una discarica di gomme sulla 387: coinvolta un’area di 2500 metri quadri. A fuoco una discarica di gomme sulla 387 in agro del Comune di Selargiu. Una Squadra dalla centrale di viale Marconi, sull’intervento spengono le fiamme. Sul posto Capo turno, funzionario di guardia per i rilievi del caso. L’area interessata circa di 2500 metri quadrati. In supporto la Sala Operativa ha inviato due autobotti per l’approvvigionamento idrico, autofurgone autorespiratori, autofurgone schiuma, E attualmente in arrivo un escavatore VF. Intervento ancora in corso. Sul posto squadra di Barracelli e polizia locale per quanto di loro competenza.