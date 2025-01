Dramma questa mattina a Sesto San Giovanni, nella città metropolitana di Milano. Una ragazzina di 16 anni ha partorito in casa e il piccolo è stato poi ritrovato senza vita in un secchio sul balcone avvolto in un asciugamano. Stando alle prime informazioni, in casa era presente la madre della 16enne. A dare l’allarme sono stati i vicini, spaventati dalle urla della ragazzina. La 16enne ha spiegato ai soccorritori del 118 dove si trovava il bimbo, per il quale purtroppo era già troppo tardi. Quasi certamente sarà disposta l’autopsia sul corpicino del neonato per stabilire se sia nato già morto oppure ci sia altro. Le indagini sono affidate ai Carabinieri e alla Procura di Monza.