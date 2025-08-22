Costa Rei, giovani turisti si mettono a disposizione per raccogliere i rifiuti e dare da mangiare ai gatti randagi: iniziativa accolta con calore da tanti cittadini che elogiano i ragazzini per il senso civico dimostrato.

Rimarranno in Sardegna sino a settembre, lunghe vacanze per un giovanotto di 15 anni che assieme a due amici di 14 anni hanno lanciato un’iniziativa: “Abbiamo pensato di fare un’opera buona per Costa Rei, infatti per chi dovesse vedere rifiuti vicino alla vegetazione, anche dentro i boschi, noi siamo disponibili per toglierla e smistarla senza costi, inoltre siamo disponibili anche per nutrire e dare da bere a gatti randagi. Lo facciamo per dare un contributo per la società e ripulire la vegetazione che ci circonda”. Assieme al messaggio anche un numero di telefono al quale chiamare per segnalare luoghi deturpati dagli incivili e gattini in cerca di aiuto.

La proposta ha richiamato l’attenzione di tanti che, senza esitare, hanno elogiato i “piccoli” uomini, che tanti “grandi” dovrebbero prendere come esempio:

“Complimenti per l’iniziativa. Sarebbe cosa buona e giusta se ogniuno facesse la propria parte, io e mia figlia abbiamo sempre con noi una bustina e ci capita di tirar su tanta spazzatura, soprattutto in spiaggia”; “stupendi, la gioventù super, cosi vogliamo la nuova generazione, spero che altri riprendano la vostra iniziativa anche per mettere in evidenza che i giovani di oggi non sono tutti uguali” sono solo alcune tra le decine di manifestazioni positive espresse da chi ha appreso la notizia.

E ieri notte ecco il primo intervento dei giovanotti: “Adesso questo gatto è ben nutrito, noi ragazzi siamo sempre disponibili ad aiutare una vita più debole della nostra”.