Selargius contro i furbetti della spazzatura: 27 persone denunciate e non si escludono altri interventi da parte delle autorità preposte.

Il sindaco Gigi Concu: “Grazie al monitoraggio costante sul territorio e al sistema di videosorveglianza siamo riusciti a rilevare 27 reati ambientali compiuti nel nostro territorio e a identificare i responsabili che abbiamo denunciato all’autorità giudiziaria. Una piaga che stiamo cercando di contrastare da anni e che purtroppo non riusciamo a debellare, nonostante tutti gli sforzi e gli investimenti dell’Amministrazione, in termini economici e di personale”.

Non solo: il personale preposto sta visionando ulteriori cento filmati, che speriamo possano permettere di identificare altri incivili e di punirli severamente. “Magari servirà a garantire il dovuto decoro al nostro territorio e a far capire a questi individui che esistono appositi spazi dove conferire i rifiuti”.

Con le modifiche del Codice dell’ambiente, l’abbandono anche di un semplice sacchetto si configura come reato penale e come tale viene trattato.