Selargius, concorso”Vetrina Natale 2019″: premiazione l’8 gennaio, ecco come votare

Anche quest’anno, l ’Assessorato alle Attività Produttive del comune di Selargius, con l’associazione ACUAS, promuove il Concorso Vetrine Natale 2019. Ritorna alla seconda edizione consecutiva dopo uno stop di diversi anni, nella consapevolezza dell’amministrazione che sia necessario un percorso di riqualificazione del commercio locale, ormai vessato da più parti, tra obblighi burocratici e grande distribuzione.

“Quest’anno, forse anche per il tema “l’Albero di Natale” ha permesso di raggiungere un’adesione importante quanto capillare nel territorio selargino con 82 attività aderenti delle più disparate tipologie merceologiche – spiegano gli organizzatori. Anche per l’ampia adesione si è deciso di inserire la votazione “social” mediante la pagina di ASPAM (Attività Socio Produttive in Area Metropolitana) anche con il fine di proseguire quel percorso con l’Assessorato alle Politiche Sociali, dove vedrebbe il commercio incontrare ed agevolare le fasce deboli della collettività come anziani, disabili e disoccupati adulti, con scontistica e servizi dedicati.”

La Giuria, composta da un esperto vetrinista Walter Meloni, una docente di Arte Immagine della Scuola Media “Dante Alighieri” Luisa Ghiani, da una esperta di Storia dell’Arte e Costume docente all’IPSS Pertini Giulia Boscolo ed i referenti delle Commissioni Consiliari delle Attività Produttive e Politiche Culturali che a seconda dei criteri, come da bando del concorso, seguendo l’originalità, l’ecosostenibilità e l’effetto scenografico, giudicheranno le vetrine che, saranno premiate l’8 gennaio nell’Aula Consiliare per le mani del Sindaco Pier Luigi Concu, dell’Assessore alle Attività Produttive Roberta Relli e da altri rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

“Invitiamo i cittadini a dare fdsucia al commercio locale e votare per la vetrina favorita alla pagina https://www.facebook.com/aspam070/ dove sono presenti gli 82 post dedicati ad ogni singola attività economica locale, dando un segnale positivo affinchè la cittadina sia veramente “Selargius da Vivere”. Il referente di ACUAS, Claudio Puddu, associazione che gestisce il Concorso, non nega la felicità di questo bellissimo risultato che identifica la presenza del commercio ma, anche la necessità di far parte di scelte come: il decoro urbano e le luminarie a natale, aree di sosta, gestione degli spazi antistanti le attività e non ultimo, servizi di supporto al commercio (tra i quali: consegna a domicilio) tutte cose che sfortunatamente il singolo commerciante non ha il tempo materiale di occuparsi, il 2020 sarà un bell’anno di svolta per il settore in un rinnovato dialogo con l’Assessorato.”