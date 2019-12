Selargius, “carta clonata e 120 euro rubati dopo un acquisto fatto dal cellulare”

Un semplice acquisto via web si trasforma in un “incubo”. Anna Rita Salaris: “Ho comprato una gabbia-trappola per gatti, qualche giorno dopo mi sono spariti 120 euro dalla carta, clonata dal cellulare, per un antivirus inglese che non ho mai comprato”