Selargius – Cani di grossa taglia che vagabondano per le strade di Su Planu, il racconto di un lettore: “È una storia lunga trent’anni e noi del quartiere sopportiamo per il quieto vivere”. Uno bianco, maremmano, due neri, soprattutto il primo insegue le persone che portano a passeggio il proprio animale domestico. La paura è oramai di casa, ossia quella di essere aggrediti o, meglio, che il cane possa non possa tollerare i suoi simili. https://www.castedduonline.it/a-su-planu-3-cani-liberi-di-vagabondare-in-giro-per-il-quartiere/?fbclid=IwY2xjawG-kuFleHRuA2FlbQIxMQABHbZmwUo-CgVAvWbt89ThdxFA3quz6yITGCkPFoO8XX5r5cTGnJQrG_WUXg_aem_tTokgDbYJDAzJvzM-S977Q

Dopo la segnalazione di ieri, un abitante di via Cornalias ha spiegato che “i cani liberi hanno rifugio con tanto di cuccia sotto un albero in un terreno dove solitamente si trova incustodito un gregge di pecore”.

Gli ovini, ogni tanto in fuga, hanno più volte richiamato l’attenzione delle istituzioni allertate dai cittadini

“e i cani, 2 neri e 1 bianco entrambi di grossa stazza, non sono altro che gli unici guardiani del gregge”.

Una situazione ben nota in zona, insomma, “lunga trent’anni”, tollerata per evitare discussioni e malcontenti ma che, innanzi a situazioni di pericolo, si ripropone. Attuale più che mai. Non solo: soprattutto il cane bianco sarebbe magro e provato, mangerebbe anche gli avanzi donati ai gatti di strada.