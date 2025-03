La trasformazione di Via Sant’Avandrace: l’Amministrazione segue lo stesso piano dei lavori di Viale Trieste.

Nonostante non sia ancora stato reso pubblico il progetto iniziale, le prime indiscrezioni confermano un investimento che supera i 2 milioni di euro per Viale Sant’Avendrace.

I lavori dovrebbero seguire la stessa linea di quelli che hanno trasformato Viale Trieste negli ultimi mesi. Un’ottima notizia per i commercianti e gli abitanti della zona, che già in passato hanno visto fallire un progetto dello stesso tipo, a cui avevano dato il loro benestare attraverso un referendum per poi doversi ricredere visti i risultati. Il vecchio progetto infatti mirava a trasformare la via in senso unico, non riuscendo però a garantire allo stesso tempo il passaggio dei Ctm e degli autobus Arst con le autovetture.

La speranza per il quartiere è di lasciarsi alle spalle i problemi di viabilità che hanno attanagliatola la zona negli ultimi anni, portando alla chiusura di molte attività stritolate tra i problemi del traffico e quelli di ordine pubblico.