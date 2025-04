Era a bordo di una moto con un suo amico quando, per cause ancora in corso di accertamenti, si è scontrata con una Fiat Punto guidata da un 80enne.

Sul posto sono intervenuti prontamente i mezzi di soccorso ma per Zucca non c’era più niente da fare. L’amico, invece, è stato trasportato in ospedale, gravi le sue condizioni.

I fatti: è accaduto questo pomeriggio lungo la statale 387, territorio di Selargius. I due mezzi hanno impattato inevitabilmente, i giovani sono finiti sull’asfalto e Zucca, purtroppo, è deceduto poco dopo. Residente a Cagliari, stava però a Dolianova.

Si riaccendono ora i fari sulla pericolosità delle strade sarde, sulla guida spesso imprudente adottata durante la marcia e la necessità di arginare le possibili cause che hanno già segnato troppe croci. Spesso giovani vite che vengono spezzate in pochi attimi, come oggi è successo per quella di Zucca.