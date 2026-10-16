Selargius, al via i lavori per la realizzazione della rotatoria lungo la ss 387: è prevista anche l’installazione di una targa in memoria delle vittime della strada.

Un’opera fondamentale per eliminare l’incrocio a raso e mettere in sicurezza uno dei tratti più pericolosi del territorio.

Un iter iniziato nel 2020, con il Protocollo d’intesa che il Comune ha siglato con l’Anas: “Come Comune abbiamo redato il progetto e ci siamo occupati di tutla la fase a esso legata, l’Anas si occuperà invece di realizzare l’opera, in circa cinque mesi” spiega il sindaco Gigi Concu.

“Una risposta concreta alla Comunità, ai tanti lavoratori del Campus delle scienza che più volte ci hanno chiesto un intervento e un dovere nostro, data la pericolosità dell’incrocio a raso presente nella 387, da sempre una delle strade protagoniste di tanti incidenti e spesso mortali che hanno coinvolto anche nostri concittadini.

Ora attendiamo la conclusione dei lavori per festeggiare questo importantissimo traguardo per tutti”.

La rotatoria sulla Strada Statale 387 nel comune di Selargius è prevista al chilometro 7+650 (in prossimità dell’incrocio con la ex Strada Provinciale 93 e via della Scienza) per eliminare un pericoloso svincolo a raso.

È situata tra Selargius e Dolianova, la rotatoria avrà un diametro interno di 26 metri e un diametro esterno di 40 metri.

Progettata per smaltire un flusso di oltre 20.000 veicoli al giorno, l’accordo tra il Comune e ANAS prevede la progettazione a carico del Comune e la realizzazione/finanziamento, per un importo di circa 988.000 euro, a carico di ANAS.