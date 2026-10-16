Quartu Sant’Elena, tutti in spiaggia per un mare più pulito: al via Clean-Up day, una mattinata dedicata alla divulgazione, alla tutela della costa e alla sensibilizzazione sul problema dei rifiuti. L’iniziativa coinvolgerà cittadini e associazioni nella raccolta dei rifiuti lungo il litorale.

Domenica 18 ottobre, dalle 9 alle 12, la località Stella di Mare ospiterà il Clean-Up Day di GRRInPort2, iniziativa organizzata dalla Fondazione MEDSEA, partner sardo insieme all’Università degli Studi di Cagliari, e patrocinata dal Comune di Quartu Sant’Elena, che vedrà anche l’importante contributo delle associazioni ASD ISULA Fishing Club e Cittadinanza Attiva OIKOS APS.

GRRInPort2 – Gestione delle acque, dei Rifiuti e dei sedimenti per Ridurre l’Inquinamento fuori dai Porti è cofinanziato dall’Unione europea attraverso il Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027. Il progetto, che si concluderà a gennaio 2028, sviluppa e amplia i risultati del precedente GRRinPORT, spostando l’attenzione dai porti alle aree circostanti, particolarmente esposte agli effetti delle attività portuali e del traffico marittimo, ma anche al trasporto in mare di rifiuti e contaminanti attraverso i corsi d’acqua. Le tre aree di intervento e sperimentazione si trovano in Sardegna, Toscana e Corsica.

Il partenariato riunisce sette enti italiani e francesi. Per la Toscana, il capofila Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni (DESTEC) dell’Università di Pisa, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)e l’Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud; per la Sardegna, il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) dell’Università degli Studi di Cagliarie laFondazione MEDSEA – Mediterranean Sea and Coast Foundation; per la Corsica, l’Office français de la biodiversité – Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriatee laCoopérative Petra Patrimonia Corsica.

Il lavoro di GRRInPort2 si articola in tre linee di intervento. La prima riguarda le acque, con attività di monitoraggio della contaminazione fecale nelle acque costiere attraverso l’impiego di droni. La seconda linea è dedicata ai rifiuti spiaggiati, sia di origine naturale, come alghe e posidonia, sia prodotti dalle attività umane, con l’obiettivo di individuare modalità di gestione e valorizzazione capaci di trasformare ciò che oggi rappresenta un problema per le coste in una possibile risorsa e materia prima. La terza riguarda i sedimenti marini dragati, attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di tecniche innovative di trattamento e decontaminazione, tra cui la Bio-Elettrocinesi e le biopile. Per ciascuna delle tre linee di intervento sono previste Azioni Pilota e Piani d’Azione congiunti tra Italia e Francia, pensati per offrire strumenti che possano essere adottati dagli enti del territorio dopo la conclusione del progetto.

L’appuntamento quartese punta a rafforzare l’attenzione della comunità verso la tutela dell’ambiente costiero attraverso un’attività concreta. La raccolta dei rifiuti rappresenterà infatti anche un momento di sensibilizzazione sull’impatto che questi hanno sull’ambiente marino, e sull’importanza di una corretta gestione e prevenzione. L’evento sarà inoltre l’occasione per conoscere la natura e gli obiettivi del progetto europeo GRRInPORT2, che proprio nel nostro litorale porta avanti la ricerca dedicata ai nuovi metodi di tutela del territorio.

“Il Clean-Up di domenica rappresenta un’importante momento di condivisione della responsabilità di preservare l’ambiente – commenta l’Assessora all’Ambiente del Comune di Quartu Sant’Elena Romina Mura -. Si inserisce in un fitto calendario di appuntamenti che vengono realizzati in città grazie al forte senso civico della nostra comunità, tutti fondamentali per rafforzare il flusso di sensibilizzazione. La cooperazione, principio cardine del progetto europeo in cui si inquadra questa giornata, in questo caso interessa Comune e cittadini, e si pone come messaggio forte e chiaro nei confronti degli incivili seriali che sporcano e offendono il territorio”.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto in via Tirso, in località Stella di Mare, alle 9. Dopo la registrazione e la distribuzione dei kit per la raccolta, messi a disposizione dall’organizzazione, alle 10 è previsto il briefing iniziale e a seguire l’avvio delle operazioni di raccolta. La conclusione delle attività e i saluti sono previsti alle 12.

La partecipazione al Clean-Up Day è aperta a tutti i cittadini. Per l’iscrizione è possibile utilizzare il QR code presente nella locandina. Ai partecipanti è consigliato portare cappellino e crema solare, una borraccia d’acqua, abbigliamento comodo e scarpe chiuse. Sacchi e guanti saranno forniti dagli organizzatori. La Fondazione MEDSEA e le associazioni ISULA e OIKOS comunicheranno i principi elementari per una raccolta in sicurezza.