Selargius saluta una delle donne più conosciute e amate della comunità, Assunta Piras. Una vita dedicata al bene degli altri e alla beneficenza senza chiedere mai nulla in cambio ma solo per amore e generosità.

Sono decine in queste ore i messaggi su vicinanza alla famiglia Piras, attorniata dall’affetto di tutti coloro che hanno conosciuto Assunta. “Avevi sempre parole di conforto per me”, scrive un’amica, spiegando bene l’anima buona e altruista di Assunta.

L’ultimo saluto ad Assunta ci sarà oggi martedì 14 aprile, alle ore 16:00 presso la Parrocchia Maria Vergine Assunta a Selargius.