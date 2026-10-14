Selargius, a Su Planu tra furti, aria irrespirabile e atti vandalici non si vive più: mobilitazione dei cittadini, “la situazione sta degenerando”. Un’escalation di “inciviltà e microcriminalità” che non rientra più in fatti sporadici ma fanno parte della quotidianità. Viene lanciato un appello alle istituzioni “per chiedere più controlli, pattugliamenti e installazione di videocamere di sorveglianza”.

​”Non possiamo più far finta di nulla o trattare quello che sta succedendo come fatti isolati: ormai stiamo parlando di una routine quotidiana e inaccettabile” spiega un residente S.L.

​”Negli ultimi tempi la vivibilità del nostro quartiere sta crollando su due fronti gravissimi

​Qualità dell’aria e ambiente: continuiamo a respirare un’aria pessima, invasa costantemente da puzza intollerabile di bruciato, gomma arsa e carburante. È inquinamento vero e proprio che mette a rischio la salute di tutti noi.

​Sicurezza e degrado: basta scorrere il gruppo social dedicato al quartiere per rendersene conto”.

Ormai, infatti, non si conta più il numero di furti d’auto, atti di vandalismo sui veicoli e danneggiamenti ai beni pubblici, che non sono più episodi sporadici ma “Su Planu sta diventando sempre più bersaglio di inciviltà e criminalità nell’indifferenza generale.

​Se continuiamo a lamentarci solo nei commenti o ad aspettare che le cose si risolvano da sole, non cambierà mai nulla. È il momento di farci sentire con forza e nelle sedi opportune”.

​Una presa di posizione che mira a rafforzare l’attenzione sul territorio e sul quartiere: “Ogni volta che percepiamo odori anomali o notiamo movimenti sospetti, sporgiamo denuncia o segnaliamo formalmente alle forze dell’ordine e alle autorità competenti (non limitiamoci ai soli post su Facebook).

​Organizziamoci, cerchiamo di capire come muoverci uniti (raccolta firme, un esposto formale o una richiesta di incontro con le autorità per chiedere più controlli, pattugliamenti e installazione di videocamere di sorveglianza).

​Chi è disponibile a fare rete e a muoversi concretamente per tutelare il nostro quartiere e la nostra tranquillità?”

Più rispetto e sicurezza a Su Planu, insomma, prima che la situazione possa peggiorare ulteriormente.