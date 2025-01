I carabinieri di Selargius hanno tratto in arresto questa mattina, in flagranza, un uomo di 55 anni residente a Quartucciu accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni.

L’operazione si colloca nell’ambito di un servizio preventivo mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, avviato grazie a un’attenta attività informativa e investigativa da parte dei militari. Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti oltre tre etti di marijuana, già suddivisi in dosi e pronti per la vendita. Inoltre, è stata sequestrata una pistola Beretta calibro 6,35 e 12 colpi, unitamente a una somma di 950 euro in contanti.

Il ritrovamento dell’arma, completa di munizioni, ha destato particolare attenzione. Gli inquirenti stanno conducendo approfonditi accertamenti per verificare la provenienza della pistola e valutare eventuali collegamenti con altri episodi delittuosi.

Al termine delle formalità, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.