Storia terribile di violenza in una comunità educativa del Salento. Una ragazza di 16 anni sarebbe stata abusata da un operatore della struttura in cui giovane era ricoverata. Il 31enne l’avrebbe stordita somministrandole degli psicofarmaci. L’uomo avrebbe anche minacciato la giovanissima perché non raccontasse nulla. A sporgere denuncia i genitori della ragazza, a seguito della quale è stata aperta un’ inchiesta. Le violenze sarebbe avvenute durante i turni di lavoro dell’uomo. L’operatore è attualmente sospeso dal servizio in attesa dello svolgimento delle indagini.