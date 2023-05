“Se non parla si accollerà le colpe”: Giovannino Pinna fa scena muta dal giudice e la sorella di Davide lo attacca

“Se non parla si accollerà lui le colpe”. Nadia Calvia non fa sconti a suo cugino Giovannino Pinna, dopo aver saputo che si è avvalso della facoltà di non rispondere all’interrogatorio fissato per oggi nella caserma dei carabinieri di Porto Torres. Non è la prima volta che Nadia con le sue dichiarazioni chiama in causa suo cugino, invitandolo a raccontare cosa è successo quella notte di aprile che nasconde ancora molti misteri e troppe domande senza risposte.

Ma Giovannino non ha mai detto nulla. Il suo avvocato, Luca Barrocu, dice che è ancora troppo provato fisicamente ed emotivamente, e dunque non in grado di sostenere un interrogatorio. E’ accusato di omicidio colposo e naufragio colposo, e di furto di barca. In caserma è arrivato zoppicante, appoggiandosi alle stampelle per camminare e, secondo quanto riferisce il suo avvocato Luca Barrocu è ancora molto provato fisicamente ed emotivamente. “Sta terminando il ciclo delle cure prescrittegli e attendiamo gli sviluppi sotto questo punto di vista”, ha detto il suo legale prima dell’ingresso nella caserma.