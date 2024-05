Sdegno a Monserrato, strappati tutti i cartelloni della candidata sindaca Valentina Picciau

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monserrato – Strappati i manifesti elettorali di Valentina Picciau, solidarietà alla candidata sindaca da parte dei cittadini che condannano fermamente l’accaduto. Anche un altro candidato a sindaco, Efisio Sanna, esprime pubblicamente parole di conforto nei confronti di Picciau. Se inizialmente il dubbio poteva ricadeva su un difetto della carta o della colla utilizzate, i difetti di fabbrica sono caduti ieri notte, come i manifesti elettorali appena incollati, nuovamente, e rinvenuti accartocciati e gettati in terra dalla stessa Picciau. Un gesto non goliardico bensì di estremo cattivo gusto messo a segno da uno o più ignoti e tra i residenti, come ben hanno espresso tramite i social, viene avanzata la richiesta di visionare le telecamere che sono presenti in città. Un clima non proprio sereno e disteso quello che si vive a Monserrato prima delle elezioni amministrative, insomma, che decreteranno chi tra Alberto Corda, Tomaso Locci, Valentina Picciau e Efisio Sanna sarà il nuovo sindaco della comunità.