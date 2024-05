Volo salvavita per un bimbo di 6 giorni da Cagliari a Milano, in campo l’Areonautica militare

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stato concluso in appena due ore il trasporto sanitario urgente di un neonato di soli 6 giorni in imminente pericolo di vita. Un Falcon 50 del trentunesimo stormo dell’Aeronautica militare è decollato da Cagliari per trasportare il piccolo a Milano, dove è stato subito affidato alle cure mediche del Policlinico San Donato. Il piccolo ha viaggiato in una speciale culla termica e durante il volo non si sono registrati problemi. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dai medici dell’ospedale milanese.