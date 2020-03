Scuole chiuse sino al 3 aprile in tutta Italia, è quasi certo: si va verso la proroga dello stop alle lezioni per l’allarme Coronavirus. Il Corriere della Sera ha riportato oggi una nota inviata dal Ministero alle scuole che recita così: “Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020”. Insomma una sorta di annuncio anticipato della proroga alla chiusura delle scuole che, salvo sorprese, dovrebbe riguardare tutta Italia, compresa ovviamente la Sardegna. La decisione infatti non riguarderebbe solo le zone arancioni. Mercoledì potrebbe esserci l’ufficialità.