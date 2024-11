Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Scopri il Benessere: Open Day del Doglio Club

Mercoledì 20 novembre, dalle 8 alle 19, il Doglio Club apre le porte al pubblico per un Open Day esclusivo dedicato al benessere e alla scoperta di attività fitness innovative, guidate da istruttori di alto livello. L’evento offrirà ai partecipanti l’occasione di esplorare le nuove proposte wellness del Club, con un programma vario e pensato per offrire momenti di rigenerazione e fitness.

La giornata includerà sessioni di Hatha Yoga condotte da Valeria Ramo, Pilates Reformer e Matwork con l’esperta Vittoria Sideri (con la possibilità per ciascun partecipante di provare il macchinario per 15 minuti), Ginnastica Posturale con Massimo Pusceddu, e lezioni di Anti-gravity. Ogni attività è studiata per introdurre e coinvolgere i partecipanti in discipline emergenti e favorire il benessere psicofisico.

Dalle 10 alle 19, sarà inoltre presente una sessione di dimostrazione e introduzione all’High Performance Method (HPM), un metodo all’avanguardia per il miglioramento delle performance fisiche.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è richiesta la prenotazione anticipata, chiamando al numero T. 070 6464156 o inviando una mail a [email protected] , specificando l’attività e la fascia oraria di preferenza.