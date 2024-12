Tragedia nel quartiere Rogoredo di Milano. Un camionista di 49 anni, Giurma Petre, è morto carbonizzato in un incendio scoppiato mentre dormiva sul suo tir. Questo è ciò che ipotizzano le forze dell’ordine intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. A dare l’allarme qualcuno che casualmente ha visto l’incendio, ma purtroppo ogni tentativo di salvare il 49enne è stato vano. Durante i soccorsi, un poliziotto è anche rimasto rompendo il vetro per liberare il camionista. Dalle prime informazioni sembra che le fiamme possano essere partite da alcune batterie, ma tutto è ancora in fase di verifica. È stato grazie alla ditta che si è potuti risalire all’identità della vittima.