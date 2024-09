Scoppia un incendio in uno show-room, muoiono tre ragazzi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia nella notte a Milano, attorno alle 23, via Ermenegildo Cantoni, zona Certosa. Tre giovani cinesi, una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 17, fratelli tra loro, e un altro giovane di 24 anni, sono morti nell’incendio divampato in un grande emporio dove loro lavorano e utilizzavano anche per dormire. L’enorme show-room, su più piani, si trova all’interno di un ex capannone dell’azienda Wang Sas. Le tre giovani vittime sono state trovate in pigiama e i letti erano disfatti. Visto il ritrovamento in punti diversi dello stabilimento, si presume anche un tentativo di fuga per salvarsi, ma il fumo non ha dato loro scampo. Non sono ancora note le cause del rogo, ma sembrerebbe che il titolare dell’attività avesse ricevuto delle minacce e richieste di soldi, ma tutto è ancora da verificare.