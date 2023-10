Scontri tra ultras prima di Fiorentina-Cagliari, fumogeni e spranghe: ferito un poliziotto

Violenti scontri tra ultras fuori dallo stadio Franchi. I gruppi di tifo organizzato di Fiorentina e Cagliari si sono affrontati in viale dei Mille, armati di spranghe e fumogeni, in un punto non distante dal campo di gioco. C’è stato un fuggi fuggi generali dei passanti, chi può ha inforcato la bicicletta e si è allontanato. Ad avere la peggio è stato un poliziotto, rimasto ferito in seguito ai tafferugli e curato dai medici del 118. Il video è di Tuttomercatoweb.