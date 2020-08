Schianto viale La Playa, grave al Brotzu il 28enne di Selargius a bordo dell’auto rubata a Iglesias

Si trova in gravi condizioni all’ospedale Brotzu Gregorio Gervasi, il ventottenne di Selargius che, stando alla ricostruzione effettuata dai carabinieri, insieme a Massimiliano Frongia ha rapinato la comunità terapeutica Casa Emmaus a Iglesias, struttura nella quale erano stati entrambi ospiti.

Gervasi si trovava a bordo della Fiat Idea che, arrivata in viale La Playa a Cagliari, si è scontrata con un’altra macchina con a bordo due persone, fortunatamente non in pericolo di vita. La prognosi dei medici, per il 28enne, rimane riservata: è già stato sottoposto ad un intervento chirurgico e si trova nel reparto di Rianimazione.