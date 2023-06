Schianto tragico a Villamassargia: morta una coppia di anziani, gravissimo un uomo in codice rosso al Brotzu

Antonio Cannas, 78enne di Carbonia, e Sofia Elsa Zoncheddu, ottantaquattrenne di Iglesias. Ecco chi sono le vittime dell’ennesimo incidente avvenuto sulla Provinciale 2 tra Carbonia e Villamassargia. Convivevano da tempo e stavano tornando a casa, a Carbonia, dopo una giornata come tante altre. Gravissimo anche il conducente dell’altra autovettura, un uomo che è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso al Brotzu e ricoverato in condizioni disperate.

Sul posto sta operando la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, il personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza e i Carabinieri del nucleo Radiomobile e la Polizia di Stato del Commissariato di Carbonia.

Secondo una prima ricostruzione, è stata la Punto dei due a invadere l’altra corsia e far volare fuori strada l’Audi guidata dal trentenne finito in ospedale in mezzo alla vegetazione.