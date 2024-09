Schianto tra Sinnai e Settimo, auto contro il furgone dei Tazenda: 3 feriti all’ospedale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Schianto frontale sulla Provinciale 12 tra Sinnai e Settimo San Pietro, coinvolto il furgone dei Tazenda: la band musicale era attesa per la festa in piazza di San Pietro, appuntamento ovviamente annullato dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Quartu, insieme alle ambulanze del 118. Si registrano tre feriti, tutti lievi: una è la donna che si trovava al volante dell’utilitaria, una 47enne di Dolianova, portata al Brotzu. Gli altri sono due componenti del gruppo, tra loro c’è il cantante Nicola Nite: portati all’ospedale in codice giallo, le loro condizioni non destano assolutamente preoccupazione. Ustionata per l’esplosione di un airbag la tour manager Claudia Canu.

Ansia tra i tanti fan dei Tazenda appena si è appresa la notizia dello schianto, poco dopo le 20:30. Ma, col passare dei minuti, è stato accertato che i danni maggiori li hanno riportati le due vetture e non i passeggeri.