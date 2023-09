Schianto tra due auto a Selargius, 4 persone coinvolte: una donna finisce all’ospedale

Incidente in via Gallus a Selargius, coinvolte due auto con a bordo quattro persone. Lo schianto è avvenuto all’altezza della Lidl, poco prima del confine con Quartucciu: le due vetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrate non distanti da un attraversamento pedonale. Tutti i passeggeri sono riusciti a uscire dalle automobili da soli, ma è stato comunque necessario l’intervento di un’ambulanza del 118. Tre dei quattro passeggeri hanno rifiutato le cure anche perchè le loro condizioni non destavano particolari preoccupazioni. L’unica a essere stata portata all’ospedale è una donna, in codice verde, per dei forti dolori all’altezza del collo e della testa.