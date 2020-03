Schianto mortale a Siliqua, una persona ha perso la vita: sul posto 118 e Vigili del Fuoco

Tragico incidente stradale in Sardegna, nella zona di Siliqua. Due auto si sono scontrate: la dinamica è ancora da chiarire ma, purtroppo, c’è da registrare la morte di una persona. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e il 118. Due squadre operative del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti intorno alle 14:00, sulla strada provinciale 2 al km 20 circa, in agro del comune di Siliqua per un incidente stradale, due autovetture si sono scontrate, probabilmente frontalmente, sul posto le due squadre VVF, una dalla centrale, l’altra dal distaccamento di Iglesias, sul posto per estrarre le persone coinvolte, una estratta dai sanitari, e mettere in sicurezza lo scenario, Per tutta la durata dell’intervento due pattuglie di Carabinieri hanno garantito la sicurezza ai Vigili del fuoco e al personale sanitario gestendo la viabilità veicolare sulla strada interessata dall’evento e quanto di loro competenza.