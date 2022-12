Scalmanati alla guida, raffica di multe nel 2022 a Quartu: 563mila euro

Sono 563mila gli euro che finiranno nelle casse del Comune per le multe staccate agli automobilisti di Quartu da gennaio a novembre 2022. Il totale, conteggiando anche il mancato rispetto di regolamenti e ordinanze comunali, schizza a 645mila. Sono i dati contenuti nella determina degli uffici della polizia Locale quartese, un’integrazione alle entrate per le violazioni al Codice della strada. Una mano d’aiuto, molto probabilmente, soprattutto per quanto riguarda il mancato rispetto del limite di velocità, sarà arrivata dal telelaser e autovelox mobili utilizzati dagli agenti, soprattutto in estate. Un piccolo tesoretto, quindi, in un anno che ha visto le strade tornare a riempirsi di auto e moto dopo i 24 mesi tra lockdown e restrizioni legate al Coronavirus. E, proprio in vista dell’incasso annuale legato alle multe, da parte dell’amministrazione comunale, arriva la proposta di Michele Vacca, responsabile dell’Utp Sardegna.

“Sarebbe opportuno che anche il Comune di Quartu destinasse parte di questi incassi per finanziare il servizio dei bus notturni; per concreti potenziamenti del servizio nel periodo prenatalizio, ed il servizio estivo, in modo che le corse per il mare non vengano fatte a scapito dei lavoratori e di tutte le altre persone che ogni estate si trovano a sopportare estenuanti attese sotto il sole”.