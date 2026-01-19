Video e foto del mare in burrasca e dei fiumi in piena, scatti e selfie mozzafiato nonostante divieti e ordinanze: sui social impazza il book fotografico della mareggiata, quasi più importante del grave rischio che si corre. Da Calamosca ad Arbatax, nel nord Sardegna avvistato anche un bagnante che sfida le onde mentre la macchina regionale messa in moto con la protezione civile si prodiga per vigilare il territorio.

Niente da fare, però, per gli irriducibili dello scatto perfetto, l’adrenalina sfida le ordinanze e le raccomandazioni dei sindaci che, da ieri, seguono senza sosta l’evolversi della situazione.

Quasi uno schiaffo in faccia agli operatori e ai tanti volontari che non sono a casa ma in macchina o sotto la pioggia battente per monitorare strade e corsi d’acqua, le immagini diffuse acchiappano like ma anche malumori e rabbia per un potenziale pericolo per la propria incolumità e quella degli altri.