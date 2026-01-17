Sardegna, sta arrivando il super ciclone con una vera e propria bufera: nubifragi e onde alte dieci metri sulle coste.

L’avviso della Protezione civile regionale segnala che le precipitazioni saranno particolarmente abbondanti nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20, durante le quali potranno verificarsi rovesci o temporali con intensità forte.

Contestualmente, la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate. In particolare dalla mattina di lunedì 19 e sino al pomeriggio di mercoledì 21 sono previsti venti forti su tutta la Sardegna, con rinforzi sino a intensità di burrasca o tempesta nel Sulcis e nel Campidano meridionale. Il moto ondoso e il vento proveniente dal mare determineranno un significativo innalzamento del livello della superficie marina lungo le coste del Golfo di Cagliari.

Considerata la notevole durata degli eventi previsti, sottolinea la Protezione civile regionale, gli avvisi potranno essere modificati con aggiornamenti che terranno conto dell’evoluzione dei fenomeni.