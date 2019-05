Sardegna, schianto fatale a Cala Saccaia: muore uno scooterista. Ancora un incidente mortale in Sardegna: la vittima è un 55enne di Olbia, che è caduto col suo ciclomotore finendo contro il Guard Rail. Inutili i soccorsi per cercare di salvarlo, il drammatico incidente è avvenuto accanto a una rotatoria. (notizia in aggiornamento, foto generica)