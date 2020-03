“Stasera primo nato in paziente sospetta per Covid 19, in emergenza con taglio cesareo, alle cliniche universitarie”. Una luce in fondo al tunnel del Coronavirus in Sardegna arriva proprio dalla Sassari in ginocchio per i contagi del Coronavirus. Ed è un bravissimo ginecologo sassarese, Giovanni Fadda, a dare la notizia su Fb. Ancora non è noto l’esito finale del tampone sulla mamma, ma quel che è certo è che il bimbo è nato e sta bene.