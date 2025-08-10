Sardegna, l’incredibile storia del bimbo di 4 anni dimenticato in auto: ricoverato in gravi condizioni. Si è addormentato in auto sotto il sole, mentre i genitori facevano il riposo pomeridiano: ora si trova al Policlinico di Gemelli, in prognosi riservata in terapia intensiva. La triste disavventura è capitata a Olmedo, nel Sassarese, a una famiglia di origine moldava che si trova in vacanza in Sardegna in pieno agosto. Un caso sul quale stanno indagando i carabinieri di Alghero, anche se al momento nessuno risulta sotto indagine. Il bambino si trovava in una casa presa in affitto, e da solo avrebbe aperto la porta per rifugiarsi in auto senza permesso. Poi si è sentito male, e sono dovute intervenire le ambulanze.