Sardegna, l’appello di Ciro: “Cerco un lavoro, anche per curare i miei 8 cani e 10 gatti”

A RADIO ZAMPETTA SARDA ARRIVA L’APPELLO DI CIRO, UNA VITA DIFFICILE SIA PER LUI CHE È IN CERCA DI UN LAVORO, CHE PER I SUOI AMATI 8 CANI E 10 GATTI.

“AIUTATEMI A TROVARE UN LAVORO, COSÌ POTRÒ GARANTIRE UNA VITA SERENA AI MIEI FEDELI COMPAGNI DI VITA.”

Circa 10 anni fa Ciro si è trasferito a vivere in Sardegna, con la speranza di dare una svolta sia affettiva che professionale, ma il destino non gli ha riservato quanto si aspettava.

Purtroppo dopo alcuni anni dal suo trasferimento ha perso il lavoro, attualmente versa in una condizione economica precaria che non gli consente di condurre una vita serena.

Ciro chiede aiuto anche per i suoi adorati cani e gatti:

” Sono disposto a fare qualsiasi lavoro, dal giardinaggio all’impagliatore che è la mia professione, qualsiasi lavoro pur di poter provvedere dignitosamente a me e alla cura dei miei cani e gatti, ai quali voglio un bene dell’anima.

Chiunque possa darmi una mano è ben gradita, anche un pacco di crocchette per sfamare i miei cuori.

Ringrazio chi mi tenderà una mano, aspetto speranzoso nell’ empatia di chi leggerà il mio appello d’aiuto. Credetemi aver chiesto pubblicamente aiuto non è stato facile, come non lo è stato dover mettere a nudo una situazione così difficile e sofferta.

Grazie a chi aprirà il suo cuore.”

Radio Zampetta Sarda si unisce all’appello di Ciro e invita chi può dare un aiuto in qualsiasi forma che sia un lavoro, oppure donazione di crocchette o umido per cani e gatti di mettersi in contatto con il +39 345 697 6116 Monica Curreli.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.