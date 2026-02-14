Allerta maltempo, codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico a Cagliari sino alla mattinata di domenica 15 febbraio

Sino alla mezzanotte di oggi, sabato 14, anche il territorio di Cagliari sarà interessato da un allerta codice giallo (ordinaria criticità) per rischio idrogeologico; sino alle ore 9 di domani, domenica 15 febbraio 2026 si protrarrà invece l’allerta codice giallo (ordinaria criticità) per rischio idraulico.

Pertanto, rispetto alle previsioni che avevano portato la Protezione Civile regionale a diramare un avviso codice arancione (moderata criticità), l’allerta per rischio idrogeologico e idraulico si è attenuato.

Resta confermato invece sino alle ore 21 di domani, domenica 15 febbraio 2026, l’allerta di condimeteo avverse per vento e mareggiate, con e l’invito a tutte le cittadine e i cittadini limitare al massimo gli spostamenti. Particolare attenzione viene raccomandata nelle zone alberate, anche lungo le strade, e nelle aree costiere più esposte al vento e dove si prevedono mareggiate.

In via precauzionale ed a ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione Civile del Comune di Cagliari ha individuato le vie del territorio della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare (vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere) e l’area di sosta sicura nella zona della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano.

L’Amministrazione comunale raccomanda prudenza e invita la comunità a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Cagliari.

Per informazioni contattare:

il Servizio Protezione civile Comune di Cagliari, numero di telefono 070.6778306,

070.6776933, 0706776953, 070.6777352 e 070.6776977 (ore ufficio);

il Centro radio Polizia Locale di Cagliari, numero di telefono 070.533533 (attivo 24 ore su 24).

Ai link più sotto indicati: