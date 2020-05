Sardegna, il “pasticcio” degli indici “non calcolabili”: Tortolì chiede alla Regione più chiarezza sulla salute. Non tutti i Comuni con indice “Nc” riaprono i negozi: se dalla Regione filtra che i contagi sarebbero irrilevanti, Tortolì vuole certezze da Solinas. Il sindaco Cannas spiega: “La regione Sardegna ha pubblicato nella tarda serata di venerdì 8 maggio l’indice Rt, il valore di trasmissibilità del virus dei comuni della Sardegna. Tortolì risulta essere NC, ovvero, non calcolabile.

Alla luce di questa informazione che non indica chiaramente la trasmissibilità del virus come invece disposto dall’ordinanza regionale (N. 20 del 2 maggio art. 23-24) che deve essere pari o inferiore a 0.5, a una prima valutazione sembrerebbe non consentire la riapertura anticipata e programmata a lunedì 11 e mercoledì 13 maggio delle attività commerciali.

Siamo in attesa che con un provvedimento la Regione chiarisca il valore medico-scientifico e giuridico della classificazione per il nostro Comune.

Fino a quando non sarà trasmesso questo valore non esistono le condizioni minime indispensabili per garantire la sicurezza della salute pubblica.

La volontà della nostra Amministrazione è quella di far ripartire le attività ma questo deve avvenire alla condizione indispensabile che siano garantiti i requisiti di sicurezza verso la comunità e le stesse imprese. Deve essere un atto responsabile.

Non appena avremo comunicazioni chiare a riguardo vi daremo conto”, le parole del sindaco Cannas.