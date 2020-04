Sardegna, coppia va nella casa del mare: lui alla guida, la moglie dentro il bagagliaio della macchina per sfuggire ai controlli. La “furbata del secolo” in tempi di Coronavirus: i due sono stati ovviamente multati dai carabinieri, che si sono insospettiti e hanno deciso di controllare tutta l’auto. La vicenda è avvenuta a Pittulongu, in Gallura. Non mancano davvero casi curiosi di chi ha provato a dribblare i controlli nella maniera più originale. La notizia è stata confermata oggi dall’Ansa e anticipata dalla Nuova Sardegna. Decisiva la segnalazione dei vicini che li avevano visti uscire da casa con la nuova, stranissima disposizione in auto.