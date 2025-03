Dopo anni di gare deserte e proroghe, arriva un segnale positivo per la mobilità marittima delle isole minori della Sardegna. Si è svolta oggi la seduta pubblica per l’apertura delle buste amministrative della gara per l’affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità territoriale. A presentare offerte sono state la Delcomar Srl per il Lotto 1 (La Maddalena – San Pietro) e la Ensamar Srl per il Lotto 2 (Asinara).

“Questo risultato dimostra che il lavoro svolto per migliorare il bando ha dato i suoi frutti”, ha dichiarato l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca. La gara, suddivisa in due lotti per un valore complessivo di circa 188,8 milioni di euro e una durata contrattuale di sei anni, prevede:

Lotto 1, collegamenti tra La Maddalena e San Pietro (base d’asta 173 milioni di euro).

Lotto 2, collegamenti con l’Asinara (base d’asta 15,8 milioni di euro).

Nei prossimi giorni sarà nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte. “Ora attendiamo la verifica della documentazione amministrativa e l’aggiudicazione definitiva, così da garantire un servizio essenziale per le comunità delle isole minori”, ha concluso Manca.