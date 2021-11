Sant’Anna Arresi, anziano esce dall’auto e viene trascinato dall’acqua, poi scompare nel torrente: ora è disperso. Grande paura nel Cagliaritano per la bomba d’acqua: un anziano è disperso e ricercato dalle squadre fluviali del vigili del fuoco, durante il nubifragio l’uomo è finito travolto dal torrente in piena, gonfiato dalle piogge. Come si legge nel tweet disperato dei vigili del fuoco, alle prese con un vero e proprio super lavoro in tutto l’hinterland cagliaritano. Nella foto di Filippo Atzori, la situazione letteralmente drammatica di Sant’Anna Arresi, un paese in ginocchio con un uomo disperso e il cielo plumbeo che con la nuova allerta diventata arancione non promette niente di buono.