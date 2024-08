Sant’Ana Arresi, gli ufologi: “Avvistate strane luci velocissime al posto delle stelle cadenti”

Sant’Anna Arresi – Al posto delle stelle cadenti, fonti luminose nel cielo che hanno effettuato “movimenti dritti e abbastanza veloci”: nuova segnalazione da “Ufo Sardegna News”, ieri notte l’avvistamento da parte di alcune persone. Con il naso all’insù per catturare il veloce passaggio delle stelle cadenti, in queste notti impossibile non osservare, durante le ore notturne, il cielo sgombero da nubi che, come da tradizione, regala le spettacolari scie luminose dei frammenti di roccia bruciati per attrito con l’atmosfera. Ma ciò che diverse persone hanno osservato e immortalato non è certo uno o più meteoroidi, bensì Ufo, con il quale si intende “ogni fenomeno aereo le cui cause non possano facilmente o immediatamente essere individuate da un osservatore”.

Ecco la descrizione: “Nella serata di oggi (11 agosto) alcune persone di Sant’Anna Arresi stavano osservando il cielo dalla loro abitazione, alla ricerca di stelle cadenti. Verso le 21:30 notavano in cielo, in direzione dell’ entroterra, una decina di fonti luminose, alcune vicine tra loro, che effettuavano “movimenti dritti e abbastanza veloci”. Sono restate visibili per cinque minuti”.