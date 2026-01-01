È scomparsa a soli 48 anni Claudia Naseddu, purtroppo malata da tempo. La giovane donna di Santa Teresa era diventata nota a causa di una triste polemica scaturita da un mancato imbarco su un volo Aeroitalia a causa di problemi burocratici.

La vicenda- rilanciata qualche mese da La Nuova Sardegna- era stata denunciata dal deputato Dario Giagoni. Claudia aveva alla fine perso il suo volo a causa delle lungaggini dovute alle documentazioni da presentare. Aeroitalia dal canto suo aveva evidenziato come l’agire dell‘azienda fosse mirato soltanto alla tutela della paziente che per viaggiare in sicurezza necessitava di esigenze particolari che andavano rispettate.

L’ultimo saluto all’amata Claudia sarà celebrato domani pomeriggio alle ore 15.