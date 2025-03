Nei giorni scorsi il sindaco Alberto Urpi ha consegnato al capitano della Compagnia barracellare Salvatore Pau le nuove fototrappole, verranno posizionate nelle zone più a rischio abbandono di rifiuti.

Purtroppo, nonostante le iniziative di sensibilizzazione e le attività di controllo di polizia locale e barracelli, i maleducati e trasgressori sono sempre in agguato. Non si fa in tempo a individuare e bonificare una zona che, poco distante, nasce una nuova discarica a cielo aperto: rifiuti di utenze domestiche e, più spesso, scarti altamente inquinanti come batterie, bombole e parti di piccoli e grandi elettrodomestici.

“Il Comune è sempre in prima linea su questo fronte gli incivili deturpano l’ambiente, inquinano e sono un costo enorme per la comunità. La collaborazione con la compagnia barracellare è fondamentale per la perlustrazione delle campagne” spiega Urpi.

Le ultime fototrappole, appena consegnate, con sensori di movimento saranno in grado di fotografare e immortalare i maleducati che rischiano multe salate dai 75 ai 1.200 euro e, in diversi casi, anche la denuncia penale.

Le fototrappole sono state acquistate con fondi regionali finalizzati all’equipaggiamento delle Compagnie Barracellari, il Comune di Sanluri ha ottenuto 101 mila euro, la maggior parte utilizzati per l’acquisto di un nuovo fuoristrada equipaggiato per l’antincendio (arriverà prima dell’estate) e per attrezzatura e abbigliamento dei barracelli.