Lotta per la vita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari Riccardo Pittau, il giovane pilota di motocross di 20 anni residente a Guspini rimasto gravemente ferito ieri durante una gara regionale nell’arena di Gonnesa, nella categoria Mx1. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30, mentre Pittau era in testa alla corsa. Dopo aver affrontato una curva e un salto, il giovane è atterrato ai bordi della pista, perdendo il controllo della sua Honda 450. La moto gli è scivolata via e lui è rimasto immobile sul terreno. Immediati i soccorsi in pista, con i primi tentativi di rianimazione e la successiva stabilizzazione. Il pilota è stato quindi trasportato in elisoccorso al Brotzu, dove è stato intubato. Nonostante abbia superato la notte, le sue condizioni restano critiche e i medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita.