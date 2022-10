Sangue sulle strade sarde, incidente mortale tra Galtellì e Orosei: addio a Lussorio Fele

Un pauroso incidente frontale, avvenuto sulla Ss 129 tra Galtellì ed Orosei, all’altezza del bivio per Onifai, è costato la vita a Lussorio Fele, sessantancinquenne di Irgoli. L’uomo si trovava a bordo di una delle due utilitarie che si sono scontrate. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del fuoco di Nuoro e due ambulanze del 118: i soccorritori non hanno potuto fare nulla per Fele, il suo cuore aveva già cessato di battere a causa delle gravissime ferite legate al violentissimo impatto. L’altro automobilista, un ventottenne, è stato portato all’ospedale San Francesco. In azione anche i carabinieri di Orosei e la polizia stradale di Siniscola, entrambi impegnati a svolgere tutti i rilievi utili a ricostruire le esatte cause dell’incidente. La notizia della scomparsa di Lussorio Fele è arrivata rapidamente nel paese nel quale viveva.

Il sindaco di Irgoli, Ignazio Porcu, ha già appreso la triste notizia: “Lussorio Fele era un infermiere” e lavorava nell’Asl di Nuoro da tantissimo tempo.